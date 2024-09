Julia Żugaj narzeka na zmęczenie związane z udziałem w "TzG" i reaguje na zamieszanie wokół głośnych fanek: "To jest ARMIA" (WIDEO)

Za nami pierwszy odcinek nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Jak można się było domyślić, wzbudził on olbrzymie emocje. Sporym echem odbił się występ Julii Żugaj. I to nie tylko dlatego, że youtuberka zdobyła aż 38 punktów, ale za sprawą dopingu , na jaki mogła liczyć, debiutując na parkiecie "TzG". Według części widzów, zasiadający na widowni fani 24-latki byli tak aktywni, że momentami utrudniali im oglądanie występu.

Julia Żugaj o dopingu swoich fanek

Reporterka Pudelka postanowiła zapytać Julkę, czy słysząc głośny doping, była w stanie skupić się na choreografii. Influencerka pokusiła się nawet o stwierdzenie, że to właśnie dzięki wsparciu "Żugajek" zaliczyła tak udany taneczny debiut.

Mogłam się skupić, było to bardzo motywujące i wspierające. Od momentu kiedy po raz pierwszy weszłam do studia, dostałam masę wsparcia. Było to naprawdę bardzo miłe. Myślę, że ten taniec wyszedł nam tak dobrze dzięki temu, że mieliśmy takie wsparcie - przekonuje uczestniczka "Tańca z Gwiazdami", dodając: