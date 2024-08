Justin Timberlake nie pojawił się na rozprawie dotyczącej rzekomej jazdy pod wpływem alkoholu. Są NOWE FAKTY w sprawie

Alina 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Chodzę do liceum! Zakochałam się w 19-letnim woźnym, prawie rówieśniku (ja mam 18). Jestem uczennicą, on pracownikiem, ja mówię mu per pan, a on mi po imieniu. Jest między nami sztucznie wytworzony dystans, ale chciałabym zaprosić go skrócić. Wolałabym jednak uniknąć skandalu... Myślicie, że mogę zaprosić go na kawę?