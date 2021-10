Justyna Steczkowska pokazała 16-LETNIEO SYNA! Zabrała go do... salonu medycyny estetycznej. Kto skorzystał z zabiegu?

Jaja 16 min. temu zgłoś do moderacji 19 1 Odpowiedz

Nie no wygląda to trochę nieodpowiednio. Ja rozumiem, że ona czuje potrzebę być na siłę seksi w każdej sytuacji, ale ja na miejscu syna poczułabym się nieswojo jakby mi się matka z waginą prawie na wierzchu prężyła na kanapie w poczekalni do dentysty. Naprawdę wystarczyłaby sukienka 5 cm dłuższa i nieco niższe szpilki, wyglądałaby stosowniej do okazji a nie jak starsza pani, która zawsze musi być w centrum uwagi.