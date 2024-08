Justyna Steczkowska stawiła się na ślubie znajomych w eleganckiej BIELI. Klasa?

Letnie miesiące i idąca za tym słoneczna aura sprzyjają organizacji ślubów. Wszystko wskazuje na to, że już na dniach będziemy podziwiać fotorelację z najważniejszej uroczystości w życiu Roksany Węgiel i Kevina Mgleja . Sęk w tym, że oficjalnie wciąż nieznana jest dokładna data i miejsce ich zaplanowanej na sierpień ceremonii. W rozwiązaniu zagadki, niestety, nie pomogą też zaproszeni goście...

Zwyciężczynię Eurowizji Junior wyprzedziła dobra znajoma wielu rodzimych gwiazd. Monika Olejniczak , córka właścicielki jednej z najbardziej prestiżowych klinik stomatologicznych we Wrocławiu, właśnie stanęła na ślubnym kobiercu. Szczęściu nowożeńców z bliska przyglądali się jej znani pacjenci, wśród których nie brakowało m.in. Karoliny Malinowskiej w parze z Olivierem Janiakiem , Jakuba Wesołowskiego , Adama Zdrójkowskiego , czy dawno niewidzianego Marcina Dubiela .

Justyna Steczkowska oczarowała białą suknią na ślubie

Według niepisanej ślubnej zasady, biały kolor podczas ślubu jest przeznaczony wyłącznie dla panny młodej. Tymczasem dentystka zaprzeczyła wszelkim regułom, kierując najwyraźniej do swoich gościń prośbę o wybór stylizacji nawiązującej kolorystycznie do jej sukni. Przychyliła się do niej również zaproszona na uroczystość Justyna Steczkowska.