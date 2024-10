Kaczorowska szaleje na imprezie u znanej koleżanki i dzieli się złotą myślą: "Przyjaźń to siła, która pomaga ci pokonać KAŻDE WYZWANIE"

W ubiegłym tygodniu Pudelek poinformował, że Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela się rozstali. Choć byli zakochani do tej pory nie odnieśli się do sprawy, to nie brakuje wymownych gestów z ich strony. Teraz aktorka dość wymownie wypowiedziała się na temat przyjaźni.