Kaja Godek jest W CIĄŻY! "Nie jestem już mamą trójki, ale czwórki" (FOTO)

Iga 8 min. temu zgłoś do moderacji 13 0 Odpowiedz

Kurczę nie życzę nikomu źle ale tej zakłamanej, podełej i głupiej baby nie cierpię... Ma w oczach jakiś obłęd i zło, no po prostu diablica z piekła rodem... Hipokryzja hard level, najpierw badania prenatalne a teraz się chwali. Jakby dziecko chore było to nie wiem czy tak by się szczerzyła. Pewnie już by było po kłopocie. Takie moje zdanie w temacie.