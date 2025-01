Kamala Harris znów zamieszka w Los Angeles. Jej sąsiedzi NIE SĄ zadowoleni...

Kamala Harris , była wiceprezydent USA, powróciła do swojego domu w Los Angeles po opuszczeniu Białego Domu. Powrót niedoszłej przywódczyni Stanów Zjednoczonych wywołał mieszane reakcje wśród jej sąsiadów z ekskluzywnej dzielnicy Brentwood, znanej m.in. z tego, że swoje posiadłości mają tam Jim Carrey , Elon Musk czy Travis Scott .

Wstydzę się, że mieszka tutaj i że reprezentowała Stany Zjednoczone - powiedział. Dodał, że obawia się, iż Harris może kandydować na gubernatora w 2026 roku, co według niego mogłoby zaszkodzić Kalifornii. Karen Bass, Gavin Newsom, zniszczyli mój stan. Kamala Harris zrobi dokładnie to samo. Wolałbym, żeby znalazła inny stan do zniszczenia - stwierdził.