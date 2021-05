Kamil z "Warsaw Shore" zrezygnował z wojska dla show! "Stwierdziłem, że nie ma nic do stracenia"

XYZ 37 min. temu zgłoś do moderacji 5 3 Odpowiedz

Lepiej dla niego, żołnierz to niesamowicie poniżająca robota. Kiedy jesteś potrzebny to jest wszystko ok, ale jak coś ci się stanie to wszyscy mają cie gdzieś bo nie jesteś im już potrzebny i żyjesz za głodowe pieniądze bez kończyny. Nawet w USA, gdzie jest ponoć taki wielki szacunek do wojska, wielu weteranów jest bezdomnych. Tyle jest dla polityków warte poświęcenie innych.