Kamila Szczawińska urodziła!

Zxx 1 godz. temu zgłoś do moderacji 32 38 Odpowiedz

Kolejna ktora wmawia ze posiadanie babelka to blogoslawienstwo, a prawda jest taka, ze to nieprzespane noce, darcie ryja, placz, obesrane pieluchy i brak chwili dla siebie. Przestancie wkawoac kobietom ze macierzynstwo jest takie super! Dzieki bogu coraz wiecej kobiet i mezczyzn przyznaje ze to koszmar.