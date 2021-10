Kanye West jednak nie odwiedził Warszawy. Wiemy, kto WKRĘCIŁ pół Polski!

CzaRna 11 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

My daliśmy się wkręcić? To Ty pudel podniecasz się takimi rzeczami i nakręcasz kolejną aferę. Jesteście tak sztuczni, że to jakaś masakra. Ile razy musieliście na łamach portalu przepraszać innych za brudy, które wypisujecie. I tak wiem, że ten komentarz zniknie ale może ktoś to przeczyta i zgodzi się ze mną.