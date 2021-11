Kardashianki ZMNIEJSZYŁY POŚLADKI?! Zanikające krągłości Kim i Khloe niepokoją internautów (WIDEO)

Rodzina Kardashianów przez długie lata działalności w branży rozrywkowej wypromowała wiele "trendów". Niejednokrotnie słynne siostry były oskarżane o promowanie nierealistycznych wzorców "idealnego" wyglądu. Gigantyczne zyski, które dzięki Kardashiankom w ostatniej dekadzie czerpały gabinety medycyny estetycznej i chirurdzy plastyczni są najpewniej nie do oszacowania. Teraz okazuje się jednak, że jeden z najskuteczniej rozpowszechnionych za ich sprawą zabiegów - słynny BBL czyli "brazylijski lifting pośladków" - wypadł już niestety z łask. Zdaniem internautów można to teraz zaobserwować w przypadku samych "prekursorek" mody na nienaturalnie kształtne pośladki.

W ślad za starszą siostrą wkrótce miała pójść Khloe Kardashian. Obdarzona do jeszcze niedawna najbardziej imponującymi krągłościami siostra ostatnimi czasy zdumiewa smukłą figurą. Szczególną uwagę użytkowników sieci przykuło to, jak jej sylwetka prezentowała się w obcisłym kombinezonie, który powstał we współpracy SKIMS z włoskim domem mody Fendi.