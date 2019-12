Karmelowa Kim Kardashian podbija Nowy Jork w towarzystwie synka, 6-letniej córeczki i jej... CHŁOPAKA! (FOTO)

Jeżeli ktoś się jeszcze łudzi, że w trakcie kolejnej dekady uda nam się zapomnieć o tej wesołej rodzince, to obawiamy się, że musimy go rozczarować. Fundamenty pod kolejne pokolenia przeżywające swoją młodość w blasku fleszy już zostały położone. Kim wybrała się w ostatnią niedzielę do Saks Fifth Avenue w Nowym Jorku na zakupy w towarzystwie 6-letniej córeczki North, synka Sainta oraz całej obstawy paparazzi. Kardashianowie tradycyjnie byli skoordynowani pod względem stylizacji. Podczas gdy ich mama postawiła na karmelowy płaszcz we wzór węża i cytrynowy golf, North i West zaprezentowali kreacje, których nie powstydziliby się nawet ich rodzice. Szczególnie, że 6-latka już wyrobiła sobie niesłychanie drogi gust, co możemy wnioskować po trzymanej przez nią w rączkach torebce Birkin, która, biorąc pod uwagę dziecięcy rozmiar modelu, kosztowała najprawdopodobniej ponad 40 tysięcy złotych.