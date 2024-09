Karolina Gilon jest już po ślubie!? W sieci aż zaroiło się od teorii po tym, jak pokazała OBRĄCZKĘ. Teraz prezenterka rozwiała wątpliwości

Karolina Gilon ujawniła, czy wyszła za mąż

Telewizyjna gwiazda otrzymała też pytanie o termin porodu. Zdradziła, że nastąpi to zimą, kiedy "rodzą się same pozytywne wariaty". Jedna z osób postanowiła też dowiedzieć się, czy ciąża była planowana.

Wyszło zupełnie naturalnie. Temat dzieci zostawiliśmy losowi, if you know what I mean. Mogę powiedzieć tyle, że bobo zdecydowanie będzie owocem miłości i nikt i nic nigdy tego nie zmieni - oświadczyła z pełnym przekonaniem.