Karolina Gilon nie żałuje, że zmniejszyła biust: "Cały czas chodziłam zgarbiona"

Kilka lat temu Karolina Gilon wyznała, że poddała się zmniejszeniu biustu . Celebrytka zdecydowała się na zabieg lata temu z powodów zdrowotnych. Ostatnio Karolina postanowiła powrócić pamięcią do operacji w rozmowie z Pomponikiem i podkreśliła, że nie żałuje operacji, a zmniejszenie piersi o 3 rozmiary znacznie poprawiło jej samopoczucie.

Zmniejszyłam biust ze względów zdrowotnych, ponieważ był naprawdę bardzo duży i obciążał mój kręgosłup. Jeśli chodzi o sport, to nawet nie mogłabym trenować z tymi piersiami, to było naprawdę uciążliwe. Cieszę się, że są mniejsze, jestem swobodniejsza, dużo szczuplejsza, nie bolą mnie plecy, przestałam się garbić. To była bardzo dobra decyzja - powiedziała 5 lat temu w rozmowie z Faktem.