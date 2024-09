Karolina Gorczyca i Krzysztof Czeczot JUŻ PO ŚLUBIE! Wyciekły zdjęcia z uroczystości

Sezon ślubny trwa w najlepsze. Do grona szczęśliwych par, które powiedziały sobie sakramentalne "tak" w ostatnim czasie, dołączyli właśnie Karolina Gorczyca i Krzysztof Czeczot. Uroczystość miała miejsce w romantycznej scenerii jednego z parków, a nie w urzędzie. Panna młoda zachwyciła zgromadzonych gości swoją sukienką, z kolei pan młody porywał gości do wspólnej zabawy, co zostało uwiecznione na nagraniach jednego z gości.