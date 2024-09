Karolina Korwin Piotrowska staje w obronie Wersow: "Media zrobiły z jej życia PIEKŁO"

Jest dziewczyną, która jawnie przyznaje się do ingerowania w swój wygląd - zauważyła dziennikarka. Jeśli porównacie jej nowe zdjęcia ze starymi, różnica jest spora. Ona sama o tym głośno mówiła, zrobiła nawet relację z powiększania piersi i ja uważam, że to bardzo uczciwe z jej strony. I to nie jest kolejna celebrytka, która mówi o diecie zmieniającej rysy twarzy czy inne pie*dololo. I chwała jej za to. Ona nie mówi, że to kwestia spacerów, miłość Friza, czy że po ciąży jej się twarz zmieniła.