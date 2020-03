Karolina Korwin Piotrowska zachwyca się horrorem z Julią Wieniawą: "Muszę uspokoić BÓL MIĘŚNI BRZUCHA ZE ŚMIECHU"

Janka 10 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Na Hejtera pójdę. Konwencja Sali mi się podobała, mam nadzieję, że i tu będzie pociągnięta. Do tego Komasa ma rękę do młodych aktorów. Zobaczymy co z Musiałowskiego zrobił. Widziałam chłopaka w teatrze i całkiem porządne rzemiosło prezentuje. Co do tego lasu, co nikt w nim nie śpi, jak widziałam zwiastuny, a wcześniej jakiś reportaż z planu, to miałam wrażenie, że kręcą komedię parodię slasherów, była taka seria amerykańska, gdzi Krzyk był parodiowany m. in. Nawet plakat jakiś taki, niby w adekwatnej kiczowatej stylistyce, ale bardziej jak karykatyra tego kiczu.... Może to rzeczywiście komedia?