Karolina Pisarek odpowiada Maffashion, która zarzuciła jej "wprowadzanie ludzi w błąd": "ZROBIŁO MI SIĘ PRZYKRO"

Maffashion wściekła na Karolinę Pisarek

Jeśli jesteśmy osobami publicznymi, to dbajmy o to, co mówimy, aby nie wprowadzać innych w błąd , bo może się to dla nich skończyć naprawdę nieprzyjemnie - apelowała Maff.

Choruję na tarczycę już od kilku lat, jestem pod stałą opieką lekarza i biorę leki. Może w mojej ostatniej wypowiedzi nie wybrzmiało to, ale zrobiło mi się przykro, kiedy zobaczyłam komentarz Maffashion, natomiast zmotywowała mnie do tego, żeby was zachęcić do leczenia się i przypomnienia, że zdrowie jest najważniejsze i trzeba chodzić do lekarza - mówi na nagraniu modelka.