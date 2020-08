Przerażona "poradami" Karoliny Pisarek Maffashion apeluje do osób z chorobami tarczycy: "Nie zabiegi, tylko najpierw trzeba IŚĆ DO LEKARZA!"

W owym story rozchodziło się tylko i wyłącznie o przytycie. (...) Nie jest tak, że bierze się leki i koniec. Potrzebna jest odpowiednia dieta, ćwiczenia, można iść na jakieś zabiegi, ale to wszystko jest uzupełniające obok podstawy , czyli pójścia do endokrynologa, zbadania się, uregulowania gospodarki hormonalnej. Najpierw badania, a później inne rzeczy. Jak mam w domu uwaloną podłogę, to nie wystarczy na niej położyć nowego dywanu - porównuje Julka.

Dana osoba podaje jako rozwiązanie zabieg zamrażania tłuszczu. Nie chcę się do niej przywalić, ale zaapelować do osób chorujących na choroby tarczycy. Nie zabiegi, tylko najpierw trzeba iść do lekarza! Jeśli jesteśmy osobami publicznymi, to bardzo proszę, dbajmy o to, co mówimy, aby nie wprowadzać innych w błąd, bo może się to dla nich skończyć naprawdę nieprzyjemnie. Owej influencerce życzę zdrowia - zakończyła swój apel Kuczyńska.