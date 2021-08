Karolina Pisarek ZARĘCZYŁA SIĘ! "Klęcząc, wyciągnął 1,5-karatowy pierścionek" (FOTO)

Zaręczyli się na romantycznej kolacji. Totalnie ją Roger zaskoczył. Zaprosił ją na kolację. Kiedy on uklęknął, z tyłu wyświetlił się napis: "WILL YOU MARRY ME?". W tle ciemne niebo i pełnia księżyca. Klęcząc, wyciągnął 1,5-karatowy pierścionek. Karolina była w szoku, ale z radością się zgodziła - mówi nasz informator.