Kasia Nosowska z mężem oferują się w miejsce Harry'ego i Meghan: "Nam by się takie życie podobało, gdyż nie mamy planów na ten rok"

Luka 1 godz. temu zgłoś do moderacji 131 54 Odpowiedz

Nosowską bardzo lubię, ale naprawdę nie czaję, skąd te zachwyty jej humorem (filmiki, książka). Ok, ma dystans do siebie (choć mam nieodparte wrażenie, że to raczej sposób na obśmiewanie kompleksów, które nadal ma) i generalnie ciągpo prostu drwi z różnych zjawisk, ludzi itd... ale to nie jest wysokich lotów, nie jest błyskotliwe. Taki poziom kabaretów typu neonówka. Jakby to mówiła psiapsióła a ja piłabym wino, to śmiech i odprężenie. Ale ludzie prawie sikają po nogach, "bo Nosowska". Czasem chyba bardziej z wieloletniej sympatii i z tego, żeby zadeklarować przynależność do fanów Nosowskiej i Hey, bo to dobrze widziane.