Kasia Tusk pokazała TWARZ MŁODSZEJ CÓRKI: "Mój pączek na czwartek już gotowy" (FOTO)

Kasia Tusk jeszcze niedawno przeżywała prawdziwe piekło, gdy jej młodsza pociecha trafiła do szpitala. Na szczęście wygląda na to, że sytuacja wróciła do normy, a celebrytka znów chętnie chwali się wspólnymi chwilami z córką. "Rozkoszny ten pączuś" - rozpływają się fani.