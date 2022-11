Katarzyna Cichopek DAJE NURA do basenu i coraz śmielej pokazuje ukochanego na Instagramie: "PYTACIE, gdzie był Maciek" (FOTO)

Anna lodz 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Moim zdaniem Kasia Maciek stanowia super pare. Usmiechnieci, pogodni, przyjaznie nastawieni do ludzi. Pozytywnie zazdroszcze tej milosci 😊 a to ze straznicy moralnosci beda wypowiadac sie nieprzychylnie to niewazne, nikt im zycia nie bedzie ukladal. Oni sa szczesliwi, dzieci tez. Wystarczy, nikogo nie krzywdza. Odkad swiat istnial ludzie rozstawali sie, malzenstwo to przeciez niedozywocie 😉 Kibicuje im bardzo mocno❤💚