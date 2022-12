Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski DOPINGUJĄ Biało-Czerwonych na WSPÓLNYM zdjęciu: "Walczymy do końca" (FOTO)

Tegoroczny mundial bez wątpienia wywołuje sporo emocji wśród polskich kibiców. Polakom udało się zakwalifikować do 1/8 finału mistrzostw świata w Katarze. Mimo nieudanego meczu z Argentyną Biało-Czerwonym udało się wyjść z grupy, a przed nimi starcie z Francuzami. Nie da się ukryć, że ostatnie popisy na boisku naszej reprezentacji nie były zbyt obiecujące, ale za to Wojciech Szczęsny może odetchnąć z ulgą, bo został już namaszczony na "narodowego bohatera". Dzięki jego obronie wciąż możemy występować w turnieju przynajmniej do niedzielnego popołudnia.