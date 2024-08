Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zdradzają sekrety swojego związku. Powiało spontanicznością? (WIDEO)

Trudno sprzeczać się ze stwierdzeniem, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski tworzą jedną z gorętszych par rodzimego show-biznesu. Niebawem miną dwa lata, odkąd zakochani zostali niejako zmuszeni do ujawnienia światu, że łączy ich miłosna relacja . Tuż po związkowym coming oucie para regularnie gościła na pierwszych stronach kolorowej prasy, lecz z czasem szum wokół "Kurzopków" nieco ucichł. Wszystko przez to, że na początku roku prezenterzy, podobnie jak reszta "starej" ekipy, pożegnali się z "Pytaniem na Śniadanie" .

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zdradzają sekrety związku

Dowiedzieliśmy się m.in, że Kasia jest większym śpiochem, a Maciej ma więcej par butów. Prezenter sportowy został jednogłośnie uznany za większego kawosza i zdradził, że "pije kawę od rana do wieczora". Nie było też problemu z ustaleniem, że to odtwórczyni roli Kingi Zduńskiej spędza więcej czasu z telefonem w ręku i jest lepszym kierowcą. Zakochani nie byli tak zgodni, gdy pytano ich o to, kto częściej się spóźnia, a także o to, kto lepiej opowiada żarty.