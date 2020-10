Katarzyna Cichopek o fali protestów w Polsce: "Głos kobiet musi być wysłuchany"

1234 13 min. temu zgłoś do moderacji 5 4 Odpowiedz

Kazdy ma prawo do wlasnego zdania, na tym polega roznorodnosc i asertywnosc. ALE uwazam, ze tak waznej sprawie nie mozna byc troche za a troche przeciw. Jesli juz podejmujesz decyzje o zajeciu stanowiska, to rob to odwaznie, a nie mialko. Nie oczekuje, ze kazda kobieta bedzie popierala aborcje, kazdy ma swoje indywidualne przeslanki do takiego albo innego zdania. Ale jestes osoba publiczna, glownie kobiety obserwuja cie na insta i daja ci zarabiac na ten twoj kredyt we frankach. Taka postawa to tak naprawde policzek. Zadna rewolucja nie odbyla sie pokojowo, to nie jest tak, ze podejdziesz sobie pod sejm z transparentem, bedziesz spiewac wesole piosenki i tupac nozka. Kiedy baba w sejmie pokazuje ci faka, wybrana jako reprezentacja spoleczenstwa, kiedy kolejna baba Pawlowicz wypowiada sie obrzydliwie o innych kobietach, kiedy posel ugrupowanie rzadzacego sklada wniosek o ustawe, w ktorej mowa, ze jedno pobicie to nie przemoc.. jesli utozsamiasz sie z takim mysleniem, to lepiej zamilcz. Ja nie chce jako kobieta takiego wsparcia, bo to wsparcie zadne.