Katarzyna Cichopek reaguje na WULGARNE fotomontaże ze swoim wizerunkiem, które krążą po sieci: "Okrutne oszustwo!"

Wydawać by się mogło, że Katarzyna Cichopek ma wszystko, co potrzebne do szczęścia: udane życie zawodowe, szczęśliwy związek, popularność i uwielbienie fanów. Nie jest jednak tak do końca, ponieważ, jak informowaliśmy wczoraj, jej ukochany wytoczył sprawę o naruszenie dóbr przez byłą żonę. Na drugiej rozprawie, która odbędzie się w maju, będzie zeznawała właśnie Cichopek. To jednak nie wszystko. Serialowa Kinga Zduńska także złożyła pozew w tej samej sprawie. Nie wiadomo, kiedy sąd się nią zajmie.