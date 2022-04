Katarzyna Cichopek reklamuje ubrania, a fani martwią się jej wyglądem. "Chudzinka. Pewnie PRZEZ STRES"

Katarzyna Cichopek od kilku tygodni jest w samym centrum zainteresowania mediów. Wszystko za sprawą niespodziewanego rozstania z Marcinem Hakielem. Choć fani pary (oraz Agustin Egurrola) mieli nadzieję, że ci borykają się jedynie z przejściowym kryzysem, wszystko wskazuje na to, iż ich małżeństwo już wkrótce przejdzie do historii. Celebrytka i tancerz zdążyli już dogadać się w kwestii podziału majątku i opieki nad dziećmi. Do warszawskiego sądu trafił także ich pozew rozwodowy.

Podczas gdy Marcin Hakiel coraz prężniej działa na Instagramie i snuje refleksje nad doniczką z rzeżuchą, Katarzyna Cichopek postanowiła nieco odpocząć od codziennego zgiełku i wybrała się w zagraniczną podróż. Jak donosi "Super Express", w poniedziałek wieczorem celebrytkę widziano na warszawskim Okęciu wraz z towarzyszami wyprawy: dwójką dzieci, bratem oraz jego rodziną. Według tabloidu po odprawie cała gromadka ruszyła w kierunku Dubaju. Póki co nie wiadomo jeszcze, czy docelowo to właśnie tam Cichopek i jej bliscy spędzą wakacje, czy może był to jedynie krótki przystanek na drodze do innego zakątka świata. Celebrytka zabrała jednak ze sobą sporych rozmiarów bagaż, wygląda więc na to, że Wielkanoc będzie świętować z dala od ojczyzny.