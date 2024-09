Katarzyna Cichopek spięła się z uczestniczką "Moja mama i Twój tata". "Odebrałam od ciebie atak"

Akurat wczoraj oglądałam fragment tej rozmowy . Cichopek przyszła do uczestników programu, próbowała ich wypytać o ich przeżycia, jakieś dramaty w ich życiu, traumy z dzieciństwa. Jedna z uczestniczek opowiedziała, że mąż ją zdradzał, bił, popełnił samobójstwo. Zanim popełnił samobójstwo to szukał kogoś, żeby pociął jej twarz, tak, żeby po jego śmierci z nikim się nie związała. Producenci programu i Cichopek tylko czekają na takie dramatyczne wyznania. Kiedy inna uczestniczka programu nie chciała nic o sobie powiedzieć, bo stwierdziła, że nie chce przed całą Polską się wywnętrzać, wtedy Cichopek zaczęła strasznie nią manipulować. Kaśka przekonywała ją, że powinna się otworzyć przed kamerami, bo jak się otworzy to będzie inspiracją dla innych kobiet. Kiedy kobieta stanowczo odmawiała wywnętrzania się przed kamerami, Kaśka zaczęła ją atakować i szantażować. To mało etyczne jak na psychologa, którym jest Cichopek