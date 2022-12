Katarzyna Cichopek w kożuchu i z GOŁYMI KOSTKAMI wychodzi ze studia "PnŚ"... Gotowa na mrozy? (ZDJĘCIA)

Telimena 9 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

Ona jest ubrana jak każda młoda dziewczyna w dużym mieście. Nie rozumiem sensacji. A przepraszam! rozumiem sensacje to ma być sugerowanie do hejtu.Pudel! mam nadzieje ze w koncu ktos sie Wam do tylka tak dobierze, ze nie wyrobicie z karami itp.