Katarzyna Cichopek żegna Emiliana Kamińskiego: "Mistrzu, odpocznij teraz..."

Emilian Kamiński miał na koncie ponad setkę ról, od lat kierował też prywatnym Teatrem Kamienica w Warszawie. To tam występowała między innymi Katarzyna Cichopek, na co dzień aktorka serialowa, która chciała spróbować swoich sił na scenie. Umożliwił jej to właśnie Kamiński, co do dzisiaj wzrusza Katarzynę. Poświęciła zmarłemu osobny post na Instagramie.