Katarzyna Grochola komentuje rozwód Doroty Szelągowskiej: "Postanowiłam NIE DORADZAĆ"

Co te matki maja w głowach.. święto narodowe bo postanowiła nie doradzać.. dlaczego wszystkie musza się wtrącać, czy one za kogoś życie przeżyją? Miały swoją możliwość to mogły przeżyć życie jak chciały. Bardzo mnie to denerwuje jak słyszę, ze ktoś doradza… ludzie są różnie wychowani i matka czasem ma duży wpływ na życie dorosłe przez co związki się rozpadają. Moja teściowa tez doradza i wlasnie małżeństwo po 8 latach mi się kończy.