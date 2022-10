Kasia Kowalska twierdzi, że były partner kazał jej ukrywać ciążę i namawiał do ABORCJI: "Byłam ZASTRASZONA"

Aneta 10 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Tacy są właśnie faceci. Chcą kobiety pozbawić możliwości decydowania o sobie w kwestii aborcji, no bo to przecież morderstwo i zgrywają wielce moralnych, ale jak im coś nie pasuje, to narzucają kobietom swoje wybory i sami nakłaniają do zabiegu. Skoro karzemy aborcje, to tak samo powinien być paragraf za nakłanianie do aborcji. Obłudnicy z nich i nic więcej, dlatego kobieta zawsze powinna mieć różne możliwości.