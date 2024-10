Katarzyna Nast przygotowywała się przez 43 lata do zdjęcia topless. Wreszcie pochwaliła się efektami

Kiedyś nie odważyłabym się wstawić takiego InstaStory, bo zbyt bardzo bałam się oceny. Dziś robię to z ogromną odwagą i swobodą, bo wiem, ile pracy włożyłam w to, by być tu, gdzie jestem. Za tym wideo, które widzicie, stoi ogrom wewnętrznej pracy, i jestem z tego dumna. 43 lata zajęło mi zbudowanie tej relacji z moim ciałem, którą mam dzisiaj. Akceptuję moje ciało dokładnie takie, jakie jest - z każdą zmarszczką, blizną i niedoskonałością, bo to ja decyduję, jak widzę siebie, i to jest moja prawdziwa siła - napisała przy zdjęciach.