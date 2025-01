Katarzyna Nosowska nadaje z ogarniętej pożarami Kalifornii: "Źle to wygląda"

zgłoś do moderacji

Coraz więcej ludzi otwiera oczy, co się dzieje na świecie i jak ogromnymi szkodnikami są: Soros, Harari, ten ze Światowego Forum w Davos, Rotschildowie, itd. Tusk, Trzaskowski, Hołownia to ich pacynki. Jeżeli naprawdę ludzie będziecie szli głosować na Trzaskowskiego, będzie taki sam zamordyzm, jaki był za Bidena w USA, w Kanadzie, Francji, Hiszpanii czy Niemczech. To będzie zamknięcie w dosłownym tego słowa znaczeniu, jak powiedział Schetyna. Szczepionki dla wszystkich obowiązkowe, 15-minutowe miasta, jedzenie owadów, kąpiel tylko raz w tygodniu, w sobotę, itd.