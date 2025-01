Krzysztof Gojdź o dramatycznej sytuacji w Kalifornii: "Gangi zaczęły rabować"

Pozary to zywiol, ale jezeli chodzi o szabrownictwo, to mają dobrze wyposażona policję, więc na pewno sobie poradzą tym. Chyba, że skrajnie lewicowe władze stanu ograniczyły finansowanie sluzb na skutek protestów BLM, tak jak to miało miejsce w Chicago i co spowodowało tam drastyczny wzrost przestępczości. To wtedy maja problem.