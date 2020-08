Katarzyna Skrzynecka po OŚMIU latach zdradza znaczenie imienia córki: "Krystaliczna i szlachetna"

W listopadzie 2011 roku największe marzenie Skrzyneckiej wreszcie się spełniło. Na świat przyszła wtedy jej córka, owoc związku z trenerem i mistrzem fitnessu Marcinem Łopuckim . Para, którą połączyła między innymi miłość do Grecji, postanowiła nadać córce wyjątkowo oryginalne imię , które będzie nawiązywało do tej pasji. Dziewczynce nadano więc egzotycznie brzmiące imiona Alikia Ilia .

Gwiazda długo zwlekała też z wyjaśnieniem, co tak naprawdę oznacza imię jej ukochanej jedynaczki. Po narodzinach Alikii dziennikarze sami próbowali rozwikłać tę zagadkę , ale gwiazda nigdy oficjalnie nie potwierdziła przytaczanych w mediach wersji .

Dopiero teraz, niemal dziewięć lat po narodzinach Alikii, Skrzynecka wreszcie wyjaśniła, co tak naprawdę oznacza to imię. Pretekstem do tego wyznania okazała się opublikowana przez 49-letnią aktorkę na Instagramie seria zdjęć córki: