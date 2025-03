Katarzyna Skrzynecka RETUSZUJE zdjęcia z oficjalnych imprez? Internautka pokazała DOWODY: "Prawda jest piękna - nie trzeba jej uszczuplać"

Bardzo się śmieję, jak widzę komentarze internautów wmawiających mi używanie Photoshopa. Ja w ogóle tego programu nie znam, nie umiem go obsługiwać i nigdy nie miałam z nim do czynienia. Nie mam go w komputerze ani w telefonie. Nie wyszczuplam sobie twarzy, nie usuwam sobie zmarszczek, nie wybielam zębów, nie zagęszczam włosów - zapewniała.

Pani Kasiu, uwielbiam Panią i Pani siebie też kocha – to widać. Ale po co edytować zdjęcia? Talia i buźka poprawione, a niepotrzebnie, bo jest Pani piękna od stóp do głów. Skoro kocha i akceptuje Pani siebie, to po co dodawać retuszowane zdjęcia? Pazurki lekko się zniekształciły w tym procesie, więc dodam, że edycja jest nieudana - czytamy.