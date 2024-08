Katarzyna Sokołowska zdradza, jaki jest dwuletni Ivo Lew: "Bardzo się zmienia"

Tak macierzyństwo zmieniło życie Katarzyny Sokołowskiej

W lipcu 2022 roku 49-letnia wówczas Katarzyna Sokołowska wraz z partnerem Arturem Kozieją powitali na świecie swojego długo wyczekiwanego syna, Ivo Lwa . Chłopiec stał się ich oczkiem w głowie, ale i mocno wpłynął na to, jak dziś wygląda życie pary. W rozmowie z reporterką Pudelka, Simoną Stolicką, reżyserka pokazów mody wyznała, że stara się godzić pracę z macierzyństwem, ale obecnie to dziecko jest dla niej najważniejsze.

Ono mnie zmienia mnie każdego dnia. Każdego dnia staję od nowa w tym zadaniu, bo mój maluch bardzo się zmienia. Teraz już ma dwa lata. Ten czas płynie nieprawdopodobnie szybko, więc oczywiście staram się pogodzić to wszystko, co się dzieje w domu z moimi zobowiązaniami zawodowymi. Jakoś to wszystko dobrze idzie, ja całe życie byłam zorganizowana, bo tego wymaga mój zawód. Faktycznie jakoś ten świat poukładałam, natomiast dziecko jest tą ważną i największą częścią mojego życia - mówiła Katarzyna Sokołowska w rozmowie z Pudelkiem.