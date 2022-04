Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski pielęgnują związek przy wspólnym śniadaniu: "Dokumentacja CZUŁOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ" (FOTO)

Ulka 13 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Zastanawiam się co z tą Kaśką nie tak. Niby ma warsztat aktorski, była muza Warlikowskiego więc nie w kij dmuchał, w przeciwieństwie do niego grać potrafi, elegancka, zmysłowa, niby dobry materiał na amantkę a jakoś kurcze nie gra... Nie dają jej ról, w zasadzie teraz jej życie to dziecko i Insta oraz snucie się po ściankach. Podpadła komuś czy co? To już beztalencia pokroju Rosati czy choćby jej męża więcej grają od niej...