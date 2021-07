Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski WYGRZEWAJĄ CIAŁA na Mykonos (FOTO)

Mama Julki 15 min. temu zgłoś do moderacji 74 6 Odpowiedz

Już więcej moja noga u mamy nie postanie. Dzisiaj ojczym rzekomo "dziadek" powiedział do mojej córki, że "jak walnie jej w ten kulfoniasty łeb, to jej farbuna z nosa pójdzie". Tak przybrany dziadek mówi do 11-letniej wnuczki, która wzięła od drugiej wnuczki telefon (tej prawdziwej, od syna, bo ja oczywiście jego córką nie jestem). Ja nie mówię, by nie zwracać dziecku uwagę, ale nie w taki arogancki, wulgarny sposób. Chcę podkreślić, że to katolik (co tydzień w kościele) i wielki miłośnik PiS-u.