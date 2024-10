Kate Cassidy wrzuciła masę zdjęć z Liamem Payne'em i ujawnia, że PLANOWALI ŚLUB: "Zawsze będziesz ze mną"

musiała to wstawić zeby pijar sobie poprawić ,niema tutaj zadnej czułości taaa slub teraz to może gadac wszystko...smutne ,że koleś który byc może marzył o miłości trafił na kogos mocno wyrachowanego ,ja to odbieram z e ona zabrała manatki bo miała go dosyć ,a On juz odpalił wrotki bo jeszcze wzjamnie sie toksycznie okłamywali ze sa Normalni ,szkoda ,to ludzie sami sobie tworzą swój świat