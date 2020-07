Kate Middleton ostrzegała księcia Harry’ego przed Meghan Markle? "Mówiła mu, że ona pochodzi z innego świata"

Polka 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Pis kolejny raz w nocy przepchnal ustawe. Tym razem o 7 latach więzienia dla lekarza za NIEUMYŚLNY błąd medyczny. Zgadnijcie, kto teraz bedzie chciał nadstawiac karku za niebezpieczne operacje? Albo jakiekolwiek operacje, bo kazde znieczulenie ogolne to duże ryzyko. Błąd medyczny to też podanie leków z poza listy jednoznacznie wskazanych, czyli np chininy na covid, która 2 miesiące temu ratowala ludziom życie. To jest wolność wg pisu. Ale wy dalej wspominajcie co było 13 (!) Lat temu za PO. Nie ważne co bedzie jutro, ważne co było kiedyś-.-