Kate Middleton W SZORTACH eksponuje zgrabne nogi na regatach (ZDJĘCIA)

Książę William i Kate Middleton przebywają obecnie na zagranicznym tournee, odwiedzając kolejne kraje z okazji platynowego jubileuszu królowej Elżbiety II. W ciągu ostatnich kilku dni małżonkowie zdążyli już zawitać do Belize, co odbiło się szerokim echem w mediach w związku z protestami lokalnej społeczności. Następnie ruszyli zaś na Jamajkę. Niestety, w kolejnym miejscu pobytu również nie spotkali się ze szczególnie ciepłym przyjęciem. W odpowiedzi na wizytę księcia i księżnej Cambridge członkowie jamajskiej organizacji Advocates Network America zażądali przeprosin i reparacji za kolonializm, Kate została także publicznie zlekceważona przez tamtejszą polityk.

W czwartek książę William i Kate Middleton opuścili Jamajkę i niedługo później zameldowali się na Bahamach. Zmiana miejsca pobytu okazała się dla księżnej Cambridge idealną okazją do zaprezentowania światu kolejnych starannie dobranych stylizacji - w ciągu zaledwie kilka godzin można ją było bowiem podziwiać w aż dwóch kreacjach.

Podczas ostatnich podróży Middleton bez wątpienia stawia na elegancję, co rusz pojawiając się publicznie w kolejnych wieczorowych sukniach czy eleganckich kompletach. Ostatnio księżna postanowiła jednak pozwolić sobie na nieco więcej luzu. W piątek William i Kate pojawili się na królewskich regatach w stolicy Bahamów, Nassau. Na zawodach zorganizowanych z okazji jubileuszu królowej Elżbiety księżna zaprezentowała się w dość niecodziennej, jak na nią, odsłonie. Przybyli na regaty mogli bowiem podziwiać Kate w szortach i koszulce polo.

Kate wybrała biały T-shirt od specjalizującej się w odzieży żeglarskiej marki Gill Marine. Do prostej góry księżna dobrała beżowe szorty J Crew, które świetnie wyeksponowały jej zgrabne nogi, oraz ciemnobrązowy pasek. Co ciekawe, to pierwszy raz od lat, gdy Middleton publicznie zaprezentowała się w krótkich spodenkach. Ostatni raz w szortach można było ją podziwiać w 2019 roku, podczas regat King's Cup.