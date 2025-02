Kazimiera Szczuka zniknęła z mediów i została... NAUCZYCIELKĄ! Czym dokładnie się zajmuje?

Zazdroszczę uczniom takiej nauczycielki, ale co ona biedna może i tak musi realizować podstawe programową, czyli kazać uczniom czytać wszystko to, czego nikt nie chce czytać. Z rzeczy nadających się do czytania są Witkiewicz, Schulz, Gombrowicz i filozofia. A to tylko na poziomie rozszerzonym. Na podstawowym tak jak 30-lat temu nie było po co chodzić na te lekcje tak i teraz nie ma.