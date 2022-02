"Kim jest Anna?". Była przyjaciółka Anny Delvey krytykuje Netfliksa: "Jest NAGRADZANA za swoje przestępstwa"

XDD 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Ta typiara już lepiej niech zamilknie. Nawet sąd nie przyznał jej racji. W jej sprawie Anna została uniewinniona. Nadal uważam, że gdyby Anna dostała pożyczkę, rozkręciłaby biznes tak, że każdy odcinałby kupony. I spłaciłaby wszystkie zobowiązania. Dziwicie się, że ją zwodziła? Miała poinformować największą plotkarę w NY, że kłamała? Cały czas miała nadzieję, że uda jej się pozyskać środki i otworzyć klub. Gdyby tak nie było - wróciłaby do Europy i nara... Po co kombinowała, żeby zostać w USA? Wierzyła, że jej się uda. Jednak jej "przyjaciółka" o bardzo małym rozumku nie jest w stanie tego ogarnąć. No i umowę na ekranizację podpisano z Anną a nie z biedną, głupiutką Rachel.... Swoją drogą Rachel nie musiała spłacać tych 62 000$ i zainkasowała mega kasę za artykuł i książkę "My Friend Anna: The True Story of a Fake Heiress".