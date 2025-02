Kim jest Belle Gibson? UDAWAŁA, że pokonała raka i zbiła na tym majątek

Australijka oszukiwała, że pokonała raka dietą. Jej książka stała się hitem

Podczas gdy ostatnio świat szydził z kobiety, która dała się nabrać oszustowi podającemu się za byłego męża Angeliny Jolie, niewielu pamięta, że kilka lat wcześniej miliony osób uwierzyły, że Belle Gibson cudownie wyleczyła się z raka zdrową dietą i cudownymi miksturami. W 2009 roku influencerka działająca jako "Healing Belle" poinformowała w mediach społecznościowych, że choruje na nowotwór złośliwy mózgu z przerzutami do krwi, kości, kręgosłupa, wątroby, nerek oraz trzonu macicy. Przekazała wówczas, że lekarze ostrzegali ją, iż zostało jej "sześć tygodni, najwyżej cztery miesiące życia". Kobieta twierdziła, że zrezygnowała z pomocy onkologów, stawiając na alternatywne metody leczenia. Australijka, która oszukała setki tysięcy osób, że pokonała nowotwór, napisała na ten temat książkę "The Whole Pantry".