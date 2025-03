Kim Kardashian odreagowuje kłótnię z Kanye Westem, zajadając się lodami na mieście

Kim Kardashian przez osiem lat tworzyła małżeństwo z Kanye Westem, którego owocem jest czwórka dzieci - North, Saint, Chicago i Psalm. Byli partnerzy od kilku lat prowadzą między sobą medialną przepychankę, w której punktem zapalnym jest ich córka. Raper wielokrotnie zabierał ją do studia i tym razem miała okazję dograć się do utworu "Lonely Roads Still Go To Sunshine", przy którym wcześniej pracowali Diddy oraz jego syn Christian.