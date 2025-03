Kanye nagrał utwór z córką i Diddim. Kim próbowała go zablokować, a raper zapowiada wojnę: "MAFIA KARDASHIANÓW zabrała mi prawa"

Kim Kardashian i Kanye West idą na wojnę?

Wygląda na to, że wojna między Kim i Kanye dopiero się zaczyna. Raper opublikował w serwisie X nową piosenkę "LONELY ROADS STILL GO TO SUNSHINE". W utworze występuje North, ale także Sean Combs i jego syn. Przypomnijmy, że Diddy przebywa w areszcie, gdzie oczekuje na proces oskarżony między innymi o handel ludźmi i przemoc seksualną. To on zaczyna utwór od podziękowania za wsparcie kierowanego w stronę Ye.