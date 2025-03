Kim Kardashian rozważa ODEBRANIE praw rodzicielskich Kanye Westowi! "Nie przestrzega ich ustaleń"

Kim Kardashian rozważa pozbawienie Kanye Westa praw rodzicielskich?

Portal TMZ informuje, że Kim Kardashian rozważa złożenie wniosku do sądu o ograniczenie praw rodzicielskich Kanyego Westa. Powodem jest nieprzestrzeganie przez niego umowy rozwodowej, w tym decyzji dotyczących dzieci. Tym razem kością niezgody ma być upublicznienie przez niego piosenki "Lonely Roads Still Go to Sunshine", w której oprócz 11-letniej North pojawia się Sean "Diddy" Combs. Ten sam, którego West domagał się uwolnienia z więzienia.